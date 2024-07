Veljati je začela nova direktiva EU za spodbujanje popravila blaga

Bruselj, 30. julija - Danes je začela veljati nova direktiva EU o t. i. pravici potrošnikov do popravila, ki proizvajalce obvezuje k popravilu, potrošnike pa spodbuja, da s popravili podaljšajo življenjsko dobo proizvodov. Države članice morajo direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo do julija 2026, so danes sporočili iz Evropske komisije.