Ministrstvo ponudbe za zunanjo revizijo nakupa stavbe na Litijski pričakuje do četrtka

Ljubljana, 30. julija - Ministrstvo za pravosodje je konec minulega tedna poslalo povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo zunanje revizije postopka nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski v Ljubljani trem podjetjem. Za oddajo ponudbe imajo čas do četrtka do 15. ure, so navedli za STA. Primernost ponudb naj bi bila nato znana v kratkem.