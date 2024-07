Ljubljana, 30. julija - V ambulanti infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana na Poljanskem nasipu 58 je prejšnji teden potekala akcija anonimnega brezplačnega testiranja na okužbo z virusom hepatitisa C. Iz UKC so sporočili, da je izvide mogoče prevzeti na recepciji specialističnih ambulant na Poljanskem nasipu 58, in ne na Japljevi 2.