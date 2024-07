Celjski nogometaši z visokim porazom izpadli iz kvalifikacij lige prvakov

Bratislava, 30. julija - Nogometaši Celja so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v Bratislavi izgubili proti Slovanu z 0:5 (0:2). V 3. krog teh kvalifikacij so se tako prebili Slovaki, ki so v Celju igrali 1:1. Slovenski državni prvak pa bo evropske boje nadaljeval v 3. krogu kvalifikacij evropske lige