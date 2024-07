Uprava preklicala veliko požarno ogroženosti, nekatere občine so jo razglasile same

Ljubljana, 30. julija - Uprava RS za zaščito in reševanje je po dneh, ki je bilo bogato s padavinami, preklicala razglas velike požarne ogroženosti v naravnem okolju, ki je od sredine julija veljala v 19 občinah. Ob tem opozarjajo, da se lahko to hitro spremeni, posamezne občine pa lahko prav tako požarno ogroženost razglasijo same. Približno polovica je to že storila.