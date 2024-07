Agencija EU opozarja na pomanjkljive preiskave kršitev pravic prebežnikov na mejah

Dunaj, 30. julija - Na mejah EU pogosto prihaja do kršitev temeljnih pravic prebežnikov, nacionalni pristojni organi pa primerov ne preiskujejo ali pa to počnejo pomanjkljivo, v danes objavljenem poročilu opozarja Agencija EU za temeljne pravice (FRA). Tako unijo kot države članice poziva, naj ukrepajo in zagotovijo temeljite in poštene preiskave.