V Italiji usmrtili medvedko, ki je napadla francoskega turista

Trento, 30. julija - Na severu Italije so danes usmrtili medvedko, ki je sredi meseca severno od Gardskega jezera napadla francoskega turista, so sporočile oblasti pokrajine Trento. Odlok o odstrelu medvedke KJ1, potomke slovenskih medvedov Kirke in Jožeta, je v ponedeljek podpisal predsednik avtonomne pokrajine Trento Maurizio Fugatti, poročajo italijanski mediji.