V Zgornji Radovni so se lotili košnje grbinastega travnika

Kranjska Gora, 30. julija - Sodelavci javnega zavoda Triglavski narodni park so se skupaj z dijaki, študenti in prostovoljci danes lotili košnje grbinastega travnika v Zgornji Radovni. Čeprav je kositi travnik z grbinami in dolinami zahtevno opravilo, pa je nujno za ohranjanje biotske raznovrstnosti na njem, so sporočili iz zavoda.