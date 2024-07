Na zasedanju v New Delhiju novi vpisi na Unescov seznam

New Delhi, 30. julija - Na 46. zasedanju Unescovega odbora za svetovno dediščino, ki te dni poteka v indijski prestolnici New Delhi, je bilo več vpisov na Unescov seznam svetovne dediščine. Med drugim so bili nanj vpisani grad Schwerin v Nemčiji, antična cesta Via Appia v Italiji, vas Um al Džimal v Jordaniji in Japonski rudniki na otoku Sado.