V izrednem nadzoru ravnanja policije ob aprilski grožnji napada v šolah ugotovili sum kaznivega dejanja

Ljubljana, 30. julija - Na ministrstvu za notranje zadeve so danes predstavili ugotovitve izrednega nadzora v zvezi z odzivom policije na potencialno grožnjo napada v slovenskih šolah 2. aprila. V njem so zaradi ugotovljene neresnične navedbe v uradnem zaznamku zaznali sum kaznivega dejanja, zato so poročilo odstopili Specializiranemu državnemu tožilstvu.