Šibenik, 30. julija - Na območju Skradina pri Šibeniku je zjutraj izbruhnil obsežen požar, ki ga gasi 82 gasilcev z 32 gasilskimi vozili ter štirje kanaderji in trije air tractorji. Požar še ni pod nadzorom, gasilci pa so osredotočeni na obrambo hiš pred ognjem, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.