Na Hvaru protesti zaradi nasilnega incidenta v gostinskem lokalu

Hvar, 30. julija - Na Hvaru so v nedeljo in ponedeljek zvečer protestirali številni prebivalci in gostinci zaradi nasilnega incidenta, ki se je zgodil v soboto v eni od tamkajšnjih restavracij. Županijsko sodišče v Splitu je za domnevnega napadalca odredilo enomesečni pripor, poročajo hrvaški mediji.