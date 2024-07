Ameriški komik Kimmel zavrnil peto vodenje podelitve oskarjev

Los Angeles, 30. julija - Ameriški komik in voditelj Jimmy Kimmel je zavrnil, da bi prihodnje leto vodil podelitev oskarjev, ki veljajo za ene od najbolj cenjenih in prepoznavnih priznanj v filmski industriji. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti, ki zlate kipce podeljuje, je zavrnila odziv na novico, poroča na spletni strani ameriška revija Variety.