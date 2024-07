Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v plusu

Ljubljana, 30. julija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,41 odstotka. Nad gladino so ga potisnile predvsem delnice NLB in Krke, ki se zvišujejo za 2,28 oz. 1,10 odstotka. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice novomeškega farmacevta, s katerimi so opravili že za več kot milijona evrov poslov.