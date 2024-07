Slovenska karitas in partnerji v Libanon pošiljajo za več kot 100.000 evrov materialne pomoči

Brnik, 30. julija - Slovenska karitas bo s partnerji v začetku avgusta v Libanon odposlala zabojnik materialne pomoči, vredne več kot 100.000 evrov. Med drugim so zbrali medicinski, sanitetni in zobozdravstveni material, s katerim bodo pomagali tudi ženskam, ki so žrtve nasilja v družini. Libanon zaradi različnih dejavnikov pesti kompleksna humanitarna kriza.