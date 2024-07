Brestanica, 30. julija - V Brestanici nadaljujejo rekonstrukcijo Lovske ceste, potem ko so prvo fazo del končali junija lani. Pred mesecem dni so začeli obnavljati še polkilometrski odsek, dela pa naj bi končali v začetku poletja 2025. Pogodbena vrednost predvidenih del je nekaj več kot 486.000 evrov z DDV, so sporočili iz krške občine.