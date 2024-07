Po padcu v ovinku umrla 66-letna sopotnica na motorju

Postojna, 30. julija - Na cesti med Planino in Uncem se je v ponedeljek popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta 69-letni Italijan iz Trsta in 66-letna sopotnica na motornem kolesu v desnem nepreglednem ovinku padla in skupaj z vozilom zdrsnila na nasprotno smerno vozišče pod manjše tovorno vozilo. Sopotnica je na kraju nesreče umrla, so sporočili s PU Koper.