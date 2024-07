Uvoženo blago junija malenkost dražje kot maja

Ljubljana, 30. julija - Cene uvoženega blaga so bile junija za 0,2 odstotka višje kot v prejšnjem mesecu in za 1,4 odstotka nižje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, kjer so se cene okrepile za 16,6 odstotka, so sporočili s statističnega urada.