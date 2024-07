V ljubljanski Mestni hiši razstava keramike na temo spomina

Ljubljana, 30. julija - V Desnem in Steklenem atriju Mestne hiše bodo drevi odprli razstavo Keramika v Magistratu 2024: Spomin. Predstavlja se 61 članov Društva keramikov in lončarjev, ki ustvarjajo v keramiki. Člani društva so zelo raznoliki, od akademskih kiparjev in slikarjev do oblikovalcev, likovnih pedagogov in arhitektov ter pripadnikov različnih drugih poklicev.