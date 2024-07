Na grškem otoku Evboja izbruhnil gozdni požar

Atene, 30. julija - Na drugem največjem grškem otoku Evboja je izbruhnil gozdni požar, ki se zaradi močnega vetra hitro širi po neprehodnem območju, je danes sporočil tiskovni predstavnik gasilcev. S požarom se ob pomoči letal in helikopterjev bori več kot 200 gasilcev in več sto prostovoljcev. Oblasti so prebivalce številnih krajev v bližini požara evakuirale.