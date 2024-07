Vreme: Danes bo večinoma jasno

Ljubljana, 30. julija - Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 32 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo pretežno jasno. Popoldne ali zvečer na severu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 30 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z vetrom severnih smeri k nam doteka suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. V sredo bo pretežno jasno, popoldne bo v Alpah nastalo nekaj ploh in neviht.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden in vzpodbuden. Sredi dneva in popoldne bo po nižinah Primorske povečana toplotna obremenitev. V noči na četrtek se bo vremenska obremenitev povečala.