V Pokrajinskem muzeju Celje končana gradnja zunanjega dvigala za ogled zbirk

Celje, 30. julija - V Pokrajinskem muzeju Celje so končana gradbena dela za prvo fazo prenove Stare grofije, ki so vključevala izgradnjo zunanjega dvigala in strojnico za klimatizacijo razstavnih prostorov. Vrednost del je znašala približno 600.000 evrov. Tehnični pregled je že bil opravljen, kar je predpogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.