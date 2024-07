Moški z ostrim predmetom oropal bencinski servis v Domžalah

Domžale, 30. julija - Zamaskiran moški je okoli 3. ure zjutraj oropal bencinski servis v Domžalah. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Prodajalki je pri tem grozil z ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne je ukradel nekaj bankovcev in pobegnil s kolesom, so sporočili s PU Ljubljana.