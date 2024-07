Pri 41-letniku v Zgornjem Dupleku odkrili prostor za gojenje konoplje

Duplek, 30. julija - Mariborski policisti bodo po opravljeni hišni preiskavi na tamkajšnje tožilstvo vložili kazensko ovadbo zoper 41-letnika iz Zgornjega Dupleka, ki ga sumijo kaznivega dejanja neupravičene proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami. Pri njem so med drugim našli 61 sadik konoplje, so sporočili s Policijske uprave Maribor.