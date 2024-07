V zemeljskih plazovih v Indiji najmanj deset mrtvih, domnevno več sto zasutih

Bangalore, 30. julija - Zemeljski plazovi na jugu Indije, ki jih je sprožilo monsunsko deževje, so terjali najmanj deset smrtnih žrtev. Več sto ljudi je domnevno ujetih pod nanosi zemlje in blata, so danes sporočile indijske oblasti. Indijska vojska je na območje poslala več kot 200 vojakov, ki bodo pomagali pri iskanju in reševanju pogrešanih.