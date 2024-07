Protesti proti zmagi Madura v Venezueli zahtevali smrtno žrtev

Caracas, 30. julija - Protesti, ki so v Venezueli izbruhnili po sporni zmagi sedanjega predsednika Nicolasa Madura na nedeljskih predsedniških volitvah, so v ponedeljek zahtevali najmanj eno smrtno žrtev. Varnostne sile so proti protestnikom po vsej državi, ki ne priznavajo Madurove zmage, uporabila solzivec in gumijaste naboje, poročajo tuje tiskovne agencije.