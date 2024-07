Newyorške borze končale neenotno

New York, 29. julija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili mešano. Delniški tečaji se v povprečju niso preveč odmikali od izhodišč, vlagatelji pa so v pričakovanju nadaljevanja tedna, ki ga bosta zaznamovala nadaljevanje sezone poslovnih objav in zasedanje centralne banke Federal Reserve, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.