V hrvaški Istri in Kvarnerju letos več zanimanja za hotele in manj za apartmaje

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Pulj/Opatija, 1. avgusta - V hrvaški Istri in Kvarnerju dosedanjo turistično sezono ocenjujejo kot dobro. Manj gostov opažajo v apartmajih in nastanitvah nižjih kategorij, več pa v hotelih višje kategorije, zaradi česar je število nočitev podobno kot lani, sta za STA povedala vodji istrske in kvarnerske turistične skupnosti Denis Ivošević in Irena Peršić Živadinov.