Gorenjska avtocesta je pred Naklim proti Ljubljani zaprta zaradi gorečega tovornega vozila

Policisti so bili nekaj pred 16.30 obveščeni, da na avtocesti pri izvozu Naklo gori tovorno vozilo. Na kraju so ugotovili, da gori priklopno vozilo. Gasilci so požar pogasili in zavarovali kraj dogodka. Vzrok požara na priklopnem vozilu še ni znan. Policisti zbirajo obvestila in bodo opravili ogled kraja, so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj.

Zaprti sta tudi cesti Planina-Unec in Postojna-Pivka med Prestrankom in Selcami. Med Prestrankom in Selcami nastaja zastoj, so še navedli.