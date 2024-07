Nacionalni program razvoja čipov in polprevodniških tehnologij v javni obravnavi

Ljubljana, 29. julija - Ministrstvo za digitalno preobrazbo skupaj z relevantnimi deležniki pripravlja program razvoja čipov in polprevodniških tehnologij v Sloveniji do leta 2030, osnutek je do 22. avgusta v javni obravnavi. S programom Slovenija ne stremi k masovni proizvodnji velikopotrošnih čipov, temveč se usmerja na nišne segmente namenskih čipov in tehnologij.