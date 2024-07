Meloni Kitajsko označila za pomembno sogovornico pri obvladovanju globalnih napetosti

Peking, 29. julija - Italijanska premierka Giorgia Meloni se je danes v Pekingu sestala s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in Kitajsko označila kot pomembno sogovornico pri obvladovanju vse večjih globalnih napetosti. Xi pa je pozdravil dolgoletne prijateljske odnose in zaupanje med Pekingom in Rimom. V ospredju pogovorov so bila tudi gospodarska vprašanja.