Plaz zaprl cesto Zagorje-Litija, v žalski občini plaz ogroža hišo

Celje/Zagorje ob Savi, 29. julija - Nedeljsko neurje je zajelo tudi Zasavje in del Savinjske regije. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje je v več občinah veter razkrival strehe in podiral drevesa. Cesto Zagorje-Litija pri Šklendrovcu je zasul zemeljski plaz, zaradi česar bo zaprta za promet predvidoma do 10. avgusta. V žalski občini pa zemeljski plaz ogroža hišo.