Pince, 29. julija - Policisti so minulo soboto na kontrolni točki v Pincah ustavili in pregledali 43-letnega britanskega državljana. Pri njem so našli 11 zavojčkov po deset tablet ekstazija in tri zavojčke bele neznane snovi. Britancu so odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.