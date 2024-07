Podpisano pismo o nameri za gradnjo prizidka k izolski srednji šoli

Izola, 29. julija - Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, izolski župan Milan Bogatič in ravnatelj Srednje šole Pietra Coppa Izola Alberto Scheriani so danes podpisali pismo o nameri za gradnjo prizidka k omenjeni šoli. Gradnjo na šoli načrtujejo v letih 2025 in 2026 po izboru ustreznega izvajalca na podlagi javnega naročila.