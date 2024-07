Bistriška ljudska univerza s partnerji tudi naslednja leta z izobraževanji za odrasle

Slovenska Bistrica, 29. julija - Ljudska univerza Slovenska Bistrica je lani uspešno kandidirala na javnem razpisu Temeljne kompetence 2023-2029, ki ga sofinancirata ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropski socialni sklad plus. Kot so danes sporočili iz tega zavoda, bodo za izvajanje projekta v naslednjih petih letih prejeli skoraj 1,75 milijona evrov.