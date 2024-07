Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 29. julija - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil skoraj odstotek. V plus so ga potisnile Krkine delnice, ki so doslej pridobile več kot tri odstotke. Vlagateljem so medtem najbolj zanimive delnice NLB, s katerimi so opravili za dobrih 770.000 evrov prometa.