Zmagovalec naslednika Motovuna Cinehilla islandski film When the Light Breaks

Delnice, 29. julija - Glavno nagrado mednarodnega filmskega festivala Cinehill, naslednika Motovunskega filmskega festivala, je v nedeljo prejel islandski film When the Light Breaks. Na festivalu na planini Petehovac v Gorskem kotarju so v petih dneh prikazali skoraj sto filmov, številčna publika pa je nakazala, da bi Cinehill v prihodnosti lahko lepo zaživel.