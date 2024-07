ATVP opozarja na dejavnost nelicenciranih ponudnikov finančnih produktov

Ljubljana, 29. julija - ATVP v zadnjem času zaznava povečano število klicev iz različnih, predvsem slovenskih in hrvaških telefonskih številk, v katerih ponujajo naložbe v različne regulirane in neregulirane produkte, kot so vrednostni papirji, skladi, ki kotirajo na borzi (ETF), finančne pogodbe na razliko (CFD), kriptovalute in spot forex. Svetuje previdnost.