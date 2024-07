Zavezništvo Quad zaskrbljeno zaradi napetosti v Južnokitajskem morju

Tokio/Peking, 29. julija - Zunanji ministri ZDA, Japonske, Indije in Avstralije so na današnjem srečanju zavezništva Quad v Tokiu izrazili zaskrbljenost zaradi napetih razmer v Južnokitajskem morju, kjer se je v zadnjih mesecih odvilo več spopadov med filipinsko in kitajsko mornarico. V luči tega so pozvali k svobodnemu in odprtemu Pacifiku.