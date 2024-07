Umrla irska pisateljica Edna O'Brien

Dublin, 29. julija - V 94. letu je v soboto po dolgi bolezni preminula irska pisateljica Edna O'Brien, so prek družbenega omrežja X sporočili iz založbe Faber Books. Romanopiska, ki so jo na založbi označili za eno največjih pisateljic našega časa, je nase opozorila že s svojim prvencem Dekleti z dežele, ki je bil ob izidu leta 1960 zažgan in prepovedan.