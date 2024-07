Železniški promet v Franciji po sabotažah znova stekel normalno

Pariz, 29. julija - Francosko omrežje hitrih vlakov po usklajenih sabotažah v noči na petek, ki so močno ovirale potovanje po Franciji pred otvoritveno slovesnostjo olimpijskih iger, danes znova deluje normalno, je sporočil francoski minister za promet Patrice Vergriete. Viri pri policiji so potrdili, da so po sabotažah prijeli levičarskega aktivista.