Slovenska karitas po lanskih ujmah razdelila skoraj 13 milijonov evrov pomoči

Ljubljana, 29. julija - Slovenska karitas je gospodinjstvom, prizadetim ob poplavah in drugih nesrečah, ki so jih povzročile obilne padavine v avgustu 2023, doslej razdelila 12,7 milijona evra pomoči. Večjo finančno pomoč je prejelo 6000 gospodinjstev, pomoč pa je v različnih oblikah prejelo več kot 9000 prizadetih gospodinjstev, so sporočili iz organizacije.