Po svetu različni odzivi na volitve v Venezueli, EU poziva k preglednosti

Bruselj/Santiago de Chile/San Jose/Havana/Peking, 29. julija - Več latinskoameriških držav je kritičnih do nedeljskih predsedniških volitev v Venezueli, na katerih je glede na delne izide zmagal sedanji predsednik Nicolas Maduro. Kostarika je denimo zavrnila rezultate volitev, vanje pa dvomi tudi Čile. Kuba, Honduras in Kitajska so medtem Maduru čestitali za zmago, EU pa je pozvala k preglednosti volitev.