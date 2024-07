Izbira generalnega direktorja CD v teku, datum seje sveta zavoda še ni znan

Ljubljana, 30. julija - Izbira generalnega direktorja oz. direktorice Cankarjevega doma (CD) je v teku. Potem ko so na razpis prispele štiri popolne in pravočasne prijave, je predsednik sveta zavoda Boštjan Tadel za STA povedal, da datum seje sveta še ni določen. V javnosti so medtem že zaokrožila imena kandidatov.