Mladi jadralci z dvema kolajnama z EP

Solun, 28. julija - Slovenski jadralci se z mladinskega evropskega prvenstva v razredih 420 in 470 vračajo z dvema odličjema. Kot so sporočili z Jadralne zveze Slovenije, sta Ana Planinšič in Teo Gerželj postala mladinska evropska podprvaka v mešanem 420, Martin Fras in Mija Škerlavaj pa sta osvojila bron v 470 do 21 let.