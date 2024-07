Dnevnik o spletnem nakupovanju (29. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Urška Rus v komentarju Potrošništvo na steroidih piše o razmahu spletnih trgovcev, ki skušajo uporabnike spleta omrežiti z osupljivo nizkimi cenami in agresivnim oglaševanjem. Avtorica meni, da priljubljenost teh spletnih trgovin sproža kritike, povezane z varnostjo in kakovostjo izdelkov ter vplivom na okolje in duševno zdravje uporabnikov.