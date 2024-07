Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. in 28. 7.)

Ljubljana, 28. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o neurjih, ki so najprej zajela severozahod Slovenije in se nato premikala prek Gorenjske, Koroške in Štajerske proti vzhodu in jugovzhodu države. Veter je odkrival strehe in podiral drevesa, voda je ob močnem deževju zalila številne objekte.