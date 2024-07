Anketa POP TV: SDS in Gibanje Svoboda okrepila prevlado

Ljubljana, 29. julija - Podpora volivcev se vse bolj zgoščuje okoli največje vladne in opozicijske stranke, Gibanja Svoboda in SDS, kaže julijska anketa Mediane za POP TV. V vodstvu je še naprej SDS, ki je razliko do Gibanja Svoboda rahlo povečala. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je predsednica republike Nataša Pirc Musar.