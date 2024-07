Izrael v senci napetosti s Hezbolahom še naprej napada Gazo

Gaza, 28. julija - V senci napetosti med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah iz Gaze tudi danes prihajajo poročila o smrtonosnih napadih izraelskega letalstva, topništva in kopenskih sil. Med napadenimi kraji je bil znova Al Mavasi, ki ga Izrael opredeljuje kot varno območje. Od sobote popoldan so izraelske sile ubile najmanj 66 Palestincev.