Zaradi močnega deževja poplavljalo v Črni in drugod na Koroškem

Črna na Koroškem/Slovenj Gradec, 28. julija - Popoldansko močno deževje je precej težav povzročilo na Koroškem. Na območju Občine Črna na Koroškem so zalite številne kleti, sprožilo se je več zemeljskih plazovi, na terenu so gasilci, poroča center za obveščanje. Po poročanju Koroškega radia je v Spodnjem Javorju plaz delno zasul domačina, ki so ga rešili gasilci. Prepeljali so ga v bolnišnico.